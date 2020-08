Polícia recupera as mensagens apagadas e divulga print de Flordelis combinando morte do marido

A Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro,concluiu o inquérito que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo.





Depois de 1 ano e 10 meses, as investigações apontaram a deputada federal Flordelis como mandante do crime que aconteceu na porta de sua casa, no dia 16 de junho de 2019.





A justiça já aceitou a denúncia e emitiu ordem de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (24), na residencia da réu.





Declarada como a mandante da morte do próprio marido, a deputada foi indiciada por 5 crimes, mas vai responder em liberdade por conta da imunidade parlamentar.





Na operação desta segunda-feira, cinco filhos e a neta da deputada, foram surpreendidos em casa pela polícia.

Nas mensagens recuperadas as quais foram enviadas por Flordelis para o celular do filho em outubro de 2018, ela implora para que André a ajude a acabar com a vítima. Vale salientar que ela se declara cristã, o que torna o crime ainda mais chocante para a comunidade religiosa.





Confira!

Em outra mensagem, ela oferece 10 mil para outro filho, Carlos Ubiraci, a ajudar no crime. De acordo com as informações da Polícia Civil, Flordelis tentou matar o marido por diversas vezes, e isso foi constatado em outras conversas registradas em fevereiro de 2019.





Fonte: G1