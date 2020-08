Acidentes de trânsito causam a morte de três pessoas no Interior

Três pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito ocorridos na noite desta terça-feira (11), no Ceará. Um caminhão que transportava uma carga de estrume capotou na giratória na entrada da cidade de General Sampaio, cidade localizada no Vale do Curu (a 126Km de Fortaleza) deixando dois mortos. Em outro sinistro, um tratorista perdeu a vida em Acopiara, no Centro-Sul do estado.





De acordo com as primeiras informações colhidas no local do primeiro desastre, o caminhão procedia da cidade de Paramoti e tinha como destino o Município de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quando o motorista perdeu o controle da direção. O caminhão virou e os três ocupantes – o motorista e dois ajudantes – ficaram debaixo do veículo. Um deles acabou morto nas ferragens, sendo retirado do caminhão por moradores da área e voluntários que seguiam pela rodovia.





Outros dois homens foram encaminhados ao hospital público de General Sampaio onde, conforme informações extra-oficiais, teria também morrido. Os nomes das vítimas não foram, ainda, divulgados pelas autoridades.





Outro caso





Em Acopiara (a 340Km de Fortaleza), um acidente com um trator causou a morte do seu condutor. O desastre aconteceu na tarde de ontem, quando o trator era utilizado nas obras de reforma de um posto de combustíveis.





No desastre, morreu o tratorista, identificado como Antônio Ferreira da Silva, 64 anos.





Afogados





Duas pessoas morreram vítimas de afogamento em açudes no interior do estado nesta terça-feira. Um dos casos ocorreu na cidade de General Sampaio e o outro na zona rural do Município de Iracema. Os corpos foram encaminhados aos núcleos da Perícia Forense do estado do Ceará (Pefoce) das cidades de Canindé e Russas, respectivamente.





(Fernando Ribeiro)