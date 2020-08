Após exibir dinheiro em redes sociais, idoso é encontrado morto

Na noite desta terça-feira 11 de agosto de 2020, a Polícia Militar da cidade de Riacho de Santana na região do Alto Oeste Potiguar, foi acionada para uma ocorrência em que um homem teria sido encontrado morto na zona rural daquele município.





Quando os policiais chegaram no local, se depararam com a cena de crime e que se ratava de um homicídio. O corpo seria de um idoso, identificado como, José Bernardo de Carvalho, “Dedim Mocó”, 63 anos, que estava caído numa estrada carroçável do Sítio Caeira, com perfurações de tiros.





A viatura da PM, na tentativa de salvar a vida do idoso, ainda o socorreu para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, porém ele não resistiu e já chegou na unidade hospitalar sem vida. De acordo com a Polícia, o idoso havia postado um vídeo nas redes sociais exibindo dinheiro.





Ainda não há confirmação se a morte do idoso, tem relação com a postagem do vídeo que circulou em grupos de Whatasapp. A Polícia Civil vai investigar o caso para tentar elucidar o crime. Diligências estão sendo tomadas pela Polícia Militar no sentido de localizar e prender os responsáveis pelo assassinato. Qualquer informação pode ser repassada de maneira anônima para os telefones, 190 ou 84.99658.4744.





Fonte: Grupo Cidadão 190