Pandemia da bala: jovem é assassinado a tiros na direção de um automóvel

Um jovem de 22 anos, identificado como Mateus Costa de Oliveira, foi encontrado morto dentro de um carro, na manhã desta quarta-feira (12), no viaduto do Metrofor, no bairro Conjunto Esperança, na zona Sul de Fortaleza, próximo ao limite da Capital com o Município de Maracanaú. O corpo apresentava várias marcas de tiros na cabeça, no rosto e no abdome.





O local onde aconteceu o assassinato na manhã de hoje é praticamente o mesmo onde, há cerca de um mês, uma mulher também foi assassinada a tiros, sendo identificada como Ana Patrícia Alves Lopes, 33 anos. O crime aconteceu na manhã do dia 23 de julho. O corpo dela foi deixado no meio da rua, debaixo do viaduto.





Policiais militares foram acionados pelos moradores da área após estes terem ouvido estampidos. Logo em seguida, perceberam a presença de um homem baleado na direção de um veículo modelo Fiat Atractive de placas ORP-1253 (CE).





A Polícia revelou que o rapaz, que se identificava como empresário, tinha antecedentes criminais por delitos como porte ilegal de arma de fogo, receptação, estelionato, furto e envolvimento ou participação em organização criminosa.





O caso está envolto em mistério. Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o crime.





(Fernando Ribeiro)