Após praticar assalto, homem tem parada cardíaca durante a fuga e morre

No início da noite de ontem, segunda-feira, (24), a dupla praticou um assaltou contra uma mulher na Avenida dos Franceses e saiu em fuga em uma moto. O elemento que estava na garupa teve um infarto, caiu da moto e veio a óbito no bairro do Caratatiua. A identidade dele não foi revelada.





Segundo informações repassadas pela polícia, o homem estava em companhia de um outro comparsa em uma moto e teriam roubado uma senhora nas proximidades do IEMA.





Na fuga pelas ruas do Caratatiua a vítima que estava na garupa teve um mal súbito e caiu e morreu. A suspeita é que ele tenha tido um ataque cardíaco fulminante.





A polícia foi acionada para o local e isolou a área até a remoção do corpo da vítima para o IML.





Fonte: Blog do Luis Cardoso