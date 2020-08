Jovem sofre parada cardíaca e fica internada na UTI após fazer escova progressiva

Depois de fazer o procedimento, a mulher foi para casa, porém, o forte cheiro do produto para alisar o cabelo fez com que ela passasse mal.





Uma jovem precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar mal e ficar em estado grave depois de realizar um procedimento no salão de beleza.





D epois de fazer escova progressiva, a mulher foi para casa, porém, o forte cheiro do produto para alisar o cabelo fez com que ela passasse mal. O caso aconteceu na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná.





A mulher foi levada pelo marido ao hospital Nossa Senhora de Salete e por conta de uma parada respiratória precisou ser entubada e levada com urgência para a UTI.





Após ser internada, ela passou três dias na UTI. No momento que recebeu alta hospitalar, o médico Lisias de Araújo Tomé disse que “isto tudo ocorreu devido a lavagem do cabelo com produto para alisar os cabelos contendo formol”.





Em casa, a jovem está utilizando um produto para retirar os resíduos do cabelo e pretende fazer um boletim de ocorrência.





(R7)