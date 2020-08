DE 25 A 31/8: ESTUDANTES DO IFCE PODEM SOLICITAR TABLET

O IFCE já iniciou o processo de distribuição de 4 mil tablets para alunos de baixa renda de 32 campi e 226 cursos da instituição. A ação, coordenada pela Reitoria, tem o objetivo de auxiliar estudantes que não dispõem de equipamento para acompanhar as aulas de forma remota. A aquisição, somada à recente compra de chips para acesso à internet, trata-se de mais uma iniciativa para assegurar a conectividade durante o período de distanciamento social por conta da pandemia do Coronavírus.





Cada curso, de acordo com critérios estabelecidos na Portaria, considerando aspectos sociais, econômicos e de números de alunos, vai receber entre 10 e 36 tablets cada um, representando entre 4% e 45% do total de matriculados no respectivo curso, a depender do atendimento aos critérios. Os tablets, de dez polegadas, servirão aos estudantes não só no período de pandemia, mas também quando retornarem às aulas presenciais.





Os tablets serão destinados prioritariamente aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo per capita e que atendam a condicionantes, como ter cursado integralmente o ensino fundamental (para aluno do ensino técnico integrado) ou o médio (aluno do ensino técnico subsequente e graduação) em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, e não possuir tablet nem computador, comprovado por meio de autodeclaração.





O IFCE disponibilizou formulário eletrônico para que o estudante manifeste interesse em receber o tablet. Após a solicitação, haverá análise dos pedidos e classificação dentro dos critérios e limite de equipamentos. A entrega dos tablets aos estudantes será de responsabilidade da gestão de cada campus, de acordo com as regras estabelecidas nesta portaria e mediante assinatura de termo de compromisso do estudante.





