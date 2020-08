Bolsonaro confunde anão com criança e pega-o ao colo; veja vídeo

O presidente acabou colocando apressadamente o homem de novo no chão após ser alertado.

Imagens gravadas na última segunda-feira mostram o presidente Jair Bolsonaro pegando um homem anão no colo durante uma visita de inauguração da central termoelétrica de Aracaju, no Sergipe. Ele provavelmente pensava tratar-se de uma criança.





O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais mostra o homem celebrando após ter sido levantado por Bolsonaro. Neste, ouve-se ainda uma mulher perguntando: “É uma criança?”





Em seguida, e talvez alertado pelos apoiadores, o presidente acaba colocando apressadamente o homem no chão e afasta-se do local.





Vale lembrar que, nas imagens divulgadas, todos estão usando máscara de proteção contra a propagação da Covid-19 exceto Bolsonaro.





Segundo os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 1.204 vítimas mortais e 45.323 novos casos do novo coronavírus. Com esta atualização, no total, o país passa a contabilizar 112.304 óbitos e 3,501.975 infectados, desde o início da pandemia.



Via Rondônia Urgente / Vídeo YouTube