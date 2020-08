Bolsonaro celebra criação de 131.000 empregos em julho: “É o Brasil voltando à normalidade.”

O presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para celebrar os dados de julho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com o levantamento oficial realizado pelo Ministério da Economia, o Brasil criou de 131.010 novos postos de trabalho com carteira assinada, primeiro resultado positivo desde o início da pandemia.





Ao comentar o resultado positivo, o chefe do executivo fez questão de afirmar que o país está “voltando à normalidade”.





(Pleno News)