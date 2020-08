MATANÇA EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

Mais um crime de homicídio é registrado na cidade Sobral!



Por volta das 22h00 deste sexta-feira, dia 21, aconteceu um homicídio a bala na rua Belém.





A vítima foi identificada como E dnardo Paiva Alexandre, 21 anos, natural de Fortaleza, residia no bairro Alto do Cristo. Eduardo foi assassinado com vários tiros na cabeça.



A vítima tinha passagem pela polícia.



Os autores do crime, dois homens armados de revólver, ocupavam uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.





Sobral registra 69 homicídios dolosos no corrente ano.



A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do homicídio.