Bombeiros salvam nove pessoas da mesma família de afogamento em praia

Ocorrência foi registrada em local de correnteza na praia de Búzios, no litoral Sul do RN.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte realizaram o salvamento de nove pessoas de uma mesma família que estavam se afogando em um local de correnteza na praia de Búzios, no município de Nísia Floresta, litoral Sul do estado. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (22).





“Algumas pessoas da mesma família estavam tomando banho em um local extremamente perigoso e se afogaram. Os outros familiares tentaram ajudar e também foram levados pela correnteza. Entramos na água e em 10 minutos realizamos o resgate com o apoio de cinco militares”, disse o comandante da guarnição de Búzios, sargento Jobson.





A ambulância e mais uma viatura da corporação foram acionadas e levaram duas vítimas para o hospital de Pirangi. As outras pessoas foram liberadas ainda no local.





Com informações do G1