Caixão se abre e coveiro se recusa a enterrar vítima da covid

Um coveiro se recusou a enterrar o corpo de um empresário vítima do covid-19, na quinta-feira (20), em Barra do Garças (520 km de Cuiabá) após o caixão abrir. A vítima de coronavírus era obesa e o inchaço do corpo fez o caixão abrir antes do enterro. Assimq ue percebeu a situação se recusou a fazer o sepultamento por medo de ser contaminado.





De acordo com a funerária responsável pelo enterro, o corpo foi lacrado em um saco, como pedem as normas sanitárias, e colocado no caixão, que foi escolhido pela família e estava devidamente lacrado. “O corpo dele coube no caixão, ele ficou um pouco apertado, mas foi lacrado direitinho”, explicou.





Logo após o ocorrido, o corpo foi colocado em outro caixão e foi sepultado seguindo as normas sanitárias.





A vítima de coronavírus era o empresário Zilvan Faria, que ficou internado com covid-19 no Hospital Municipal de Barra do Garças. De acordo com a funerária, o corpo foi lacrado em um saco, como pedem as normas sanitárias, e colocado no caixão.





Via Nortaoonline

Foto ilustrativa