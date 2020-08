CASAL COM CRIANÇA DE 5 ANOS SOFRE QUEDA DE MOTO EM TIANGUÁ

Uma queda de moto deixou um casal e uma criança de cinco anos feridos na noite da sexta (29), em Tianguá. De acordo com informações dos Agentes do Demutran, o acidente foi registrado por volta das 19h00. O casal trafegava em uma motocicleta, na CE com sentido bairro do Fórum-Sitio Pitanga quando ao chegar próximo a um rio que fica entre as entradas dos sítios Tianguazinho e Boa Esperança, o capacete do condutor levantou devido o vento, levando-o a perder o controle da moto invadir a contramão e descer a ribanceira.





A criança foi socorrida por populares e o casal foi socorridos pelos profissionais do Resgate e SAMU. Felizmente não foram constatados ferimentos graves.





(Ibiapaba 24 horas)