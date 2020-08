MOTORISTA EMBRIAGADO É DETIDO APÓS BATER EM VEÍCULO ESTACIONADO NO CENTRO DE TIANGUÁ

Um motorista embriagado bateu o carro que dirigia em um veículo estacionado na madrugada deste sábado (29), no centro de Tianguá.

O acidente aconteceu por volta das 02h20 na Avenida Prefeito Jaques Nunes, próximo ao Cruzamento com a rua Madalena Nunes. A força do impacto fez com que o veículo atingido batesse em outro carro que estava estacionado a frente. Após ocasionar o acidente, o motorista do Corolla evadiu-se do local, sendo encontrado momentos depois pelos Agentes do Demutran. De acordo com os Agentes, o homem foi localizado no bairro da Ceasa dormindo dentro do veículo. Após a embriaguez ser constatada pelo exame de bafômetro, o motorista de 21 anos foi encaminhado a delegacia para os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)