CEARÁ: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA É COBRADA A SE POSICIONAR SOBRE ESCÂNDALO POLÍTICO

Em silêncio há mais de 20 dias após vazamento de áudio, causando um dos maiores escândalos políticos vazados envolvendo articulações de bastidores e o prefeito Roberto Cláudio (PDT), presidência da Assembleia e o Conselho de Ética da casa, vem evitando exposições e a comentar o caso que envolve o deputado estadual Bruno Gonçalves (PL). O político não será punido pela Assembleia, embora o crime de que é denunciado, foi praticado de dentro do gabinete da Assembleia, exposto para toda a sociedade e vem causando revolta da opinião pública no Estado. O presidente da Casa e pré-candidato à prefeitura de Fortaleza , o atual deputado Dr. Sarto (PDT), tem mantido cautela para evitar repercussões negativas e prejudicar sua pré-campanha à prefeito de Fortaleza. O áudio vazado expõe um suposto esquema financeiro de dinheiro público formado dentro do grupo político dos irmãos Ferreira Gomes com a ajuda do PL.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Edson Júnior)