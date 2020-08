Célio Brito anuncia que está fora das eleições de Sobral

Cotado como um possível pré-candidato a vereador pelo PCdoB, Célio Brito, divulgou uma nota justificando que está fora das eleições deste ano. O comunicado oficial foi emitido na noite desta segunda-feira (17), nas suas contas das redes sociais.





Célio Brito, é servidor público da guarda municipal, sindicalista, blogueiro e radialista e uma liderança política do PCdoB.





Na nota, ele esclareceu que não se desincompatibilizou do cargo público para fins de uma possível pré-candidatura nas eleições deste ano. Sendo transparente, resolveu comunicar aos familiares e amigos que manifestaram antecipadamente a intenção de apoio, que por razões da pandemia teve que optar por um afastamento temporário do trabalho devido a condição de pertencer ao grupo de risco com comorbidades que podem levar ao agravamento em contagio com a covid-19.





Deste modo, agradeceu imensamente as palavras generosas das pessoas que sempre lembraram do seu nome como uma pessoa capaz de contribuir com a política da cidade. Contudo, reafirmou que terá um papel importante nas eleições municipais, auxiliando a direção partidária na coordenação e condução da chapa de candidatos a vereadores pelo PCdoB.