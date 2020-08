Chelsea anuncia contratação do brasileiro Thiago Silva

Após oito temporadas na França, zagueiro fará sua estreia nos campos ingleses.

Vice-campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain no último domingo (23), o zagueiro brasileiro Thiago Silva tem uma nova casa. O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do defensor, cujo contrato com a equipe francesa se encerrou no fim da última temporada.





Thiago Silva passou oito temporadas no PSG. Antes, havia sido jogador do Milan por três anos. Agora, ele chega à Inglaterra com contrato de um ano (com possibilidade de extensão por mais um) e como mais um reforço para o técnico Frank Lampard.





O Chelsea também contratou recentemente o meia marroquino Ziyech (ex-Ajax), o atacante alemão Timo Werner (ex-RB Leipzig) e lateral esquerdo inglês Ben Chilwell (ex-Leicester). Segundo o site Transfermarkt, gastou 143 milhões de euros (R$ 937 milhões) com os três.





Assim como Thiago Silva, o zagueiro francês Malang Sarr (ex-Nice) chegou sem custos. Se ganhou um brasileiro na janela de transferências, a equipe de Londres perdeu outro: o atacante Willian, que assinou com o rival Arsenal após sete anos no Chelsea.





*Folhapress