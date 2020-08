Com mais dois feminicídios, Ceará já registra no ano 220 assassinatos de mulheres

Subiu para 220 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020. Neste fim de semana, dois casos de feminicídio foram registrados no estado. Um deles em Fortaleza e outro na cidade de Crateús. No primeiro caso, o autor do assassinato da companheira suicidou-se após praticar o crime. No segundo, o suspeito continua foragido.





O primeiro crime aconteceu logo no começo da manhã na cidade de Crateús (a 345Km de Fortaleza), onde a técnica em Enfermagem, Maria Gomes de Lima, conhecida por “Cláudia”, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, identificado como Júnior Inácio, um ex-presidiário que está foragido. A mulher havia passado a noite de sexta-feira (21) e a madrugada do sábado (22) trabalhando como plantonista do hospital daquela cidade. No retorno para casa, foi morta.





De acordo com a Polícia, Maria Gomes já havia sofrido uma tentativa de homicídio por parte do ex-companheiro, chegando a ser esfaqueada por ele. Júnior Inácio foi preso e passou uma temporada recolhido na Cadeia Pública. Mesmo preso, ameaçava matar “Cláudia”. Foi solto recentemente e cumpriu as ameaças. Um homem que teria dado fuga ao assassino em uma moto já foi identificado pela Polícia e prometeu se apresentar na delegacia com um advogado.





Outro





O segundo caso aconteceu também na manhã de sábado passado (22), em Fortaleza. Em meio a uma discussão familiar, um eletricista, identificado apenas por Fernando, assassinou a esposa com um tiro na cabeça e, logo depois, suicidou-se com a mesma arma.





Os corpos de marido e mulher foram encaminhados à Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e o caso registrado no plantão do 32º DP (Bom Jardim).





Balanço





Neste mês de agosto, ao menos 11 mulheres foram assassinadas no Ceará, veja a lista das vítimas, a seguir:





01 (02/08) – Francisca Paiva Moura, 84 (faca) – Loc. Lagoa dos Santos (MONSENHOR TABOSA)





02 (02/08) – Ivanilse Maria Sousa da Costa (bala) – Avenida D c/ R. 42 B. José Walter (CAPITAL)





03 (03/08) – Francisca Pereira dos Reis, 41 (bala) – Rua Uga-Uga/B. Tabapuazinho (CAUCAIA)





04 (04/08) – Maria Lindayana Gomes Lopes, 27 (bala) – Novo Parque Iracema (MARANGUAPE)





05 (12/08) – Francisca Etelvina da Silva, 57 (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)





06 (16/08) – Gisele Aparecida Benjamim da Silva, 37 (faca) – Sítio Cabaceiras (BARBALHA)





07 (17/08) – Gabriela Fernandes Mota, 21 (facadas) – B. Tauazinho/Sede (TAUÁ)





08 (19/08) – Cristina Carneiro Facundo (achado de cadáver) – BR-222 (TIANGUÁ)





09 (19/08) – Idosa espancada (SOBRAL)





10 (22/08) – Vítima não identificada (bala) – R. Dr. Fernando Hugo/Bom Jardim (CAPITAL)





11 (22/08) – Maria Gomes de Lima (bala) – (CRATEÚS)





(Fernando Ribeiro)