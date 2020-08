Bolsonaro a repórter do Jornal O Globo: "Minha vontade é encher tua boca na porrada!"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (23) a um repórter do Jornal O Globo que estava com vontade de “encher” a boca dele “na porrada”.





Bolsonaro deu a declaração após ter sido questionado por um repórter do jornal “O Globo” sobre supostos cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama . Um repórter do G1, também do grupo do Globo, perguntou, em seguida, sobre movimentações nas contas da empresa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.





Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no início da tarde deste domingo e, primeiro, se dirigiu a um apartamento na Asa Norte, em Brasília. Depois, foi à Catedral, onde foi abordado pelos jornalistas.





Ao ser questionado, Bolsonaro disse, primeiro, que não responderia às perguntas. Depois, ao ser questionado novamente sobre os cheques para Michelle, Bolsonaro se dirigiu aos jornalistas e disse: “Eu vou encher a boca desse cara na porrada.”





Na sequência, o presidente emendou: “Minha vontade é encher tua boca na porrada, tá?”





Nesse instante, Bolsonaro se dirigiu um local na área externa da Catedral onde ficam vendedores ambulantes. O presidente, então, falou com os vendedores e apoiadores.





(República Curitiba)