Homem é flagrado carregando corpo em carrinho de mão

Um homem foi visto carregando um corpo dentro de um carrinho de mão, na manhã de sábado (22), em Aparecida de Goiânia/GO. Câmera de segurança registrou o momento que ele passa empurrando o cadáver com mala e lençol pela Rua Coronel José Augusto Perillo, no Parque Veiga Jardim. As informações são do G1.





Uma moradora questionou o suspeito o que tinha dentro do carrinho e o homem informou que era um animal que havia morrido, e que ele iria jogar em uma mata. Desconfiada, a mulher decidiu ligar para a Polícia Militar. Antes da chegada dos policiais o homem deixou o carrinho no meio da rua e saiu correndo.





Ao chegarem ao ao local, policiais encontrou um corpo dentro do carrinho uma mala de viagem. O cadáver enrolado em uma rede e um lençol.





Moradores relataram que o homem foi abandonado no meio da rua com perfurações na cabeça e no pescoço.





Segundo o delegado Rogério Bicalho, o Grupo de Investigação de Homicídios fez o levantamento preliminar do local de crime. “O autor já foi identificado e a motivação do crime deve ser esclarecida ao longo das investigações”.





De acordo com o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia, para onde o homem foi levado, a família esteve no local e o identificou como Alexandre Marcena Vieira, de 24 anos.





Via 180 Grauas