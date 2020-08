CRUELDADE: Pai se irrita com choro e mata bebê de 1 ano a pauladas

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar o filho de 1 ano e 8 meses a pauladas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O motivo teria sido o choro da criança. Segundo o UOL, a polícia informou que a criança teve convulsões quatro dias após a agressão e foi levada para um hospital.



Os médicos suspeitaram de maus-tratos por conta dos hematomas no corpo da criança e acionaram a polícia. Ainda segundo a publicação, o bebê morreu na segunda-feira (17) com hemorragia cerebral e traumatismo craniano.



A criança morava com o pais e os tios, eles foram ouvidos e confirmaram as agressões.



O suspeito tinha a guarda da criança desde junho pois a mãe vive em condições vulneráveis. Ela também foi convocada para prestar depoimento.