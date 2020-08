Correios entram em greve por tempo indeterminado

Cerca de 100 mil funcionários aderiram à paralisação, de acordo com a federação.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) entrou em greve na noite desa segunda-feira (17). Cerca de 100 mil funcionários aderiram à paralisação, que é nacional e por tempo indeterminado.





A categoria reclama de falta de medidas de proteção contra o novo coronavírus e também alega que cláusulas do acordo coletivo foram quebradas pelos Correios.





– Foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras – informou o texto emitido pela FENTECT a respeito da greve.





A FENTECT afirmou ainda que os trabalhadores lutam contra a privatização dos Correios. A federação encerrou o informativo sobre a paralisação se manifestando contra o presidente Jair Bolsonaro e o general Floriano Peixoto, presidente dos Correios.





Sobre a greve, Peixoto disse à colunista do UOL, Carla Araújo, que informações deturpadas prejudicam os funcionários.





– O que testemunhamos é uma tentativa de confundir os empregados acerca de temas sobre os quais a direção dos Correios não tem influência: os estudos de desestatização são conduzidos pelos órgãos competentes e baseados em minucioso planejamento que visa, ao fim e ao cabo, à determinação da melhor alternativa para a empresa e para a sociedade – afirmou.





Os Correios são considerados serviço essencial e, por isso, os sindicatos avisaram que um número mínimo de trabalhadores continuará trabalhando. (Pleno News)