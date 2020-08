Auxílio de R$600 seguindo até o ano de 2021; veja o valor previsto

Governo Federal estuda prorrogar o benefício até 2021. O Ministério já estuda formas para fazer essa prorrogação.

O mês de agosto será pago o último lote do auxílio emergencial de R$600. No entanto, com a pandemia ainda em alta no Brasil, o Governo Federal estuda prorrogar o benefício até 2021. O Ministério já estuda formas para fazer essa prorrogação. No entanto, a extensão deve ser com parcelas menores que os atuais R$ 600.





Um dos maiores empecilhos para que a prorrogação aconteça é a aprovação do Congresso Nacional. De acordo com a lei, o auxílio pode ser prorrogado sem que seja passado pelo Congresso, desde que o valor não seja alterado.





Está previsto em lei que seja paga parcela de R$ 600. Além disso, o estado de calamidade pública vence dia 31 de dezembro de 2020.





Para as parcelas de menor valor que os R$ 600 que o governo deseja, é necessário que a mudança seja aprovada após votação na Câmara dos Deputados e em seguida no Senado Federal.





Para completar, o auxílio emergencial ainda não é consenso entre a equipe econômica do governo. Guilherme Afif, assessor especial do ministério, falou recentemente que “com certeza” o auxílio será de valor menor que R$ 600.





Valores previstos! Veja





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cogita novas parcelas:

R$ 200; ou

R$ 300.





A prorrogação do auxílio serviria tanto para ajudar na crise econômica, como na popularida de do presidente, que recebeu ajuda com o benefício.





Sobre como ele será pago, há a alternativa de que o governo utilize recursos de emissão de dívida.





Sobre o novo Calendário do Auxílio Emergencial de R$600





O novo calendário do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, foram divididos nestes quatro ciclos:





Quem recebeu a primeira parcela em abril: A 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro;

Quem recebeu a primeira parcela em maio: A 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro;

Quem recebeu a primeira parcela entre 1º de junho e 4 de julho: A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho de 30 de novembro;





Quem se cadastrou no auxílio entre 17 de junho e 2 de julho: As cinco parcelas serão pagas entre 22 de julho e 30 de novembro.





Calendário de Pagamentos





Ciclo 1





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quarta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a terceira parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 – receberá a segunda parcela





Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 – receberá a primeira parcela





Depósito do dinheiro





22 de julho – nascidos em janeiro

24 de julho – nascidos em fevereiro

29 de julho – nascidos em março

31 de julho – nascidos em abril

5 de agosto – nascidos em maio

7 de agosto – nascidos em junho

12 de agosto – nascidos em julho

14 de agosto – nascidos em agosto

17 de agosto – nascidos em setembro

19 de agosto – nascidos em outubro

21 de agosto – nascidos em novembro

26 de agosto – nascidos em dezembro





Liberação de saque e retirada





25 de julho – nascidos em janeiro

1º de agosto – nascidos em fevereiro e março

8 de agosto – nascidos em abril

13 de agosto – nascidos em maio

22 de agosto – nascidos em junho

27 de agosto – nascidos em julho

1º de setembro – nascidos em agosto

5 de setembro – nascidos em setembro

12 de setembro – nascidos em outubro e novembro

17 de setembro – nascidos em dezembro





Ciclo 2





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela





Depósito do dinheiro





28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro





Liberação de saque e transferência





19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro





Ciclo 3





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quinta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quarta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a terceira parcela





Depósito do dinheiro





9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro – nascidos em março e abril

23 de outubro – nascidos em maio e junho

30 de outubro – nascidos em julho e agosto

6 de novembro – nascidos em setembro e outubro

13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro





Liberação de saque e retirada





29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro – nascidos em março e abril

10 de novembro – nascidos em maio e junho

12 de novembro – nascidos em julho e agosto

17 de novembro – nascidos em setembro e outubro

19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro





Ciclo 4





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quinta parcela





Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a quarta e a quinta parcelas





Depósito do dinheiro





16 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro – nascidos em março e abril

20 de novembro – nascidos em maio e junho

23 de novembro – nascidos em julho e agosto

27 de novembro – nascidos em setembro e outubro

30 de novembro – nascidos em novembro e dezembro





Liberação de saque e retirada





26 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro – nascidos em março e abril

3 de dezembro – nascidos em maio e junho

8 de dezembro – nascidos em julho e agosto

10 de dezembro – nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro