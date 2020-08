Diego oferece apoio a torcedor que falou em suicídio

Nesta terça-feira (4), o jogador do Flamengo, Diego Ribas, foi bastante elogiado nas redes sociais pela ajuda oferecida a um torcedor que falou em suicídio. O nome do atleta chegou a ficar entre os assuntos mais comentados da noite, no Twitter.





Diego respondeu a uma mensagem de despedida publicada por um usuário da rede.





– Sinto muito, não dá mais para mim. Acabou a força. Obrigado a todos que fizeram parte do meu tempo por aqui. Pessoas queridas, vocês sabem quem são. A gente se vê em outro plano. Fiquem em paz – escreveu o torcedor.





O camisa 10 do clube carioca demonstrou preocupação e disse que estava disposto a conversar.





– Alex, o que está acontecendo? Vamos conversar? – escreveu Diego.

O perfil do torcedor, apenas identificado como Alex, acabou sendo desativado. O tuíte de Diego teve várias curtidas e muitas reações na rede.





– Parabéns pela atitude Diego Ribas, atitude gigante, não foi diferente nas vezes em que o Flamengo estava em dificuldades e você sempre foi o primeiro a falar, nas eliminações e na ocasião do incêndio. E quanto ao Alex, por pior que sejam nossos problemas a melhor decisão é viver – escreveu um admirador.





– Obrigado Diego por você estender a mão ao Alex , cara muito obrigado mesmo – declarou outro.





– Não vamos fazer disso uma lacrada. É algo bem sério…vamos deixar o Diego conversar em Paz com nosso Irmão rubro-negro – opinou outra pessoa. (Pleno News)