Doente mental invadiu casa e matou a facadas a vizinha de 84 anos de idade

Já está preso na cidade de Monsenhor Tabosa, na região Norte do estado (a 300Km da Capital), o suspeito de ter praticado um crime brutal durante o último fim de semana. A vítima foi uma idosa de 84 anos de idade, que acabou assassinada com vários golpes de faca dentro de sua casa, na zona rural daquele Município.





Ao ser avisada do crime, a equipe do Destacamento da Polícia Militar foi até a localidade de Lagoa dos Santos e descobriu que a aposentada Francisca Paiva de Moura, 84, foi morta após ter sua casa invadida, durante a madrugada do domingo (2), por um vizinho. Nas buscas, ele acabou sendo encontrado ainda com a faca na mão, a arma quer usou no crime.





Sebastião dos Santos, 52 anos, que apresenta debilidade mental, foi dominado, desarmado e no local do crime sofreu uma tentativa de linchamento evitada pela ação rápida da patrulha da PM que atendeu à ocorrência.





A primeira





A aposentada Francisca Paiva foi a primeira mulher vítima de homicídio no Ceará no mês de agosto de 2020. O estado já registra neste ano, nada menos, que 211 assassinatos de mulheres neste ano. Em julho, 21 crimes do gênero ocorreram no estado.





Ainda no domingo último, outra mulher, identificada até o momento apenas por Nilce, foi morta, a tiros, quando se encontrava almoçando em um boteco localizado na esquina da Avenida D com Rua 42, no bairro José Walter, em Fortaleza.





(Blog Fernando Ribeiro)