Garota tem morte trágica ao ser atropelada por um cavalo quando tangia gado

Uma fatalidade tirou a vida de uma jovem cearense que tinha adoração por cavalos e vaquejadas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (3) na zona rural do Município de Tabuleiro do Norte, na região do Jaguaribe (a 216Km de Fortaleza). A estudante Maria Luiza, 15 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico ao ser literalmente atropelada por um cavalo no momento em que tangia o gado da fazenda onde morava.





De acordo com o que foi apurado pela Polícia, o caso ocorreu no Sítio Baixio Grande, na localidade de Barra do Feijão, no limite entre os Municípios de Tabuleiro do Norte e Alto Santo.. A garota estava pilotando uma motocicleta e foi atropelada pelo cavalo que era montado por outra pessoa e que se assustou, acabando por atingir a garota. Na queda, Maria Luiza bateu a cabeça no chão e desmaiou.





Familiares ainda socorreram a adolescente, que foi levada para o hospital daquele Município, onde, porém, chegou já sem vida. A adolescente era bastante conhecida e benquista na região por gostar de participar de vaquejadas e corridas de cavalos. Tinha dedicação aos animais e nas redes sociais sempre postava fotos quando estava montada.





A escola onde ela estudava também fez uma homenagem especial à aluna que faleceu tragicamente nesta segunda-feira.





