Concurso com 12 mil vagas para o Ceará: Messejana e HGF serão os primeiros a ter seleções

A partir do fim de agosto serão iniciados os concursos para o HGF e Hospital de Messejana

O Estado do Ceará irá abrir concurso com 12 mil vagas para a área da saúde até o fim deste ano. Em agosto serão iniciados os processos de selação para o Hospital de Messejana e o Hospital Geral de Fortaleza (HGF). As informações foram anunciadas pelo o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em entrevista nesta terça-feira (4).





Conforme o secretário de saúde, as unidades de saúde cearenses estão passando por um redimensionamento para que seja avaliado o número de vagas adequadas. O Hospital do Coração de Messejana e o HGF já passaram por esse processo, e por isso, serão os primeiros a receber concursos.





"Estamos fazendo o que a gente chama de redimensionamento das unidades, para que a gente possa abrir o concurso com o número de vagas adequadas. Isso em parceria com o Instituto Einstein de Gestão. Duas das nossas unidades já terminaram esse redimensionamento, foi o HGF e o Hospital de Messejana, portanto devem ser os primeiros concursos", afirma.





Ainda de acordo com o Dr. Cabeto, o processo será realizado em todas a unidade até o fim deste ano.





Hospital universitário estadual





No fim de 2021, será realizado concurso para o novo hospital universitário estadual, localizado no bairro Itaperi, em Fortaleza. A unidade, que é o primeiro hospital universitário do Ceará, irá contar com 600 leitos para pacientes.