Dois homossexuais são assassinados no fim de semana na Grande Fortaleza

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o assassinato de dois travestis, crimes ocorridos neste fim de semana na Grande Fortaleza. Um dos casos ocorreu na Capital, no bairro Granja Lisboa. O outro, no Município de Caucaia. As duas vítimas foram executadas a tiros, em crimes com características de execução sumária.





O primeiro crime de morte ocorreu na noite do último sábado, quando um travesti de apenas 15 anos de idade, foi levado para um terreno baldio no bairro Granja Lisboa, na zona Sul da Capital, e morto com vários tiros.





De acordo com a Polícia, o adolescente foi atraído para um terreno baldio existente na Rua Dallas por dois homens e baleado. Após a fuga dos criminosos, os moradores ficaram temerosos do retorno deles e sequer chamara o socorro para a vítima.





Foi a própria PM que acionou o Samu, mas a ambulância só apareceu cerca de meia hora, o que retardou o atendimento ao paciente e pode ter contribuído para o óbito no local.





Outro caso





Um homossexual, identificado como Francisco Célio da Silva Coelho, 40 anos, foi morto, a tiros, na noite do último domingo (9) na localidade de Tanupaba, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Conforme as primeiras informações colhidas pela Polícia, Célio estava em um bar nas margens da Lagoa da Tanupaba, com mais quatro pessoas, quando os assassinos apareceram e dispararam vários tiros contra ele. Célio morreu sentado na cadeira ao lado da mesa onde estava bebendo com os amigos. Os motivos do crime são desconhecidos.





(Fernando Ribeiro)