Pandemia da violência deixa 27 pessoas mortas no Ceará durante o fim de semana

Vinte e sete pessoas tiveram morte violenta no Ceará durante o fim de semana. De acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública, no período compreendido entre a última sexta-feira (7) e o começo da madrugada de hoje (10) ocorrem em todo o estado, 18 casos de assassinatos e mais nove óbitos decorrentes de acidentes de trânsito.





Em Fortaleza, ocorreram crimes de morte nos bairros Parque Santa Rosa, Maraponga, Aldeota (morte por intervenção policial), Boa Vista-Castelão, Bom Jardim e Granja Lisboa. Já na Região Metropolitana,ocorreram assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia, Paraipaba e Maracanaú.





No Interior, nove homicídios foram registrados nos seguintes Municípios: Alto Santo, Jaguaruana, Crato, Lavras da Mangabeira, Jaguaribara, Sobral (dois casos), Coreaú e Juazeiro do Norte.





Acidentes





Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito nas seguintes cidades: Caucaia (duas mortes), Juazeiro do Norte (2 casos), Santana do Acaraú (2 mortes), Mauriti, Meruoca e Moraújo.





(Fernando Ribeiro)