ELEIÇÕES EM SOBRAL: NOME NOVO COM APOIO DE LUCIANO FEIJÃO

O vereador Joaquim Feijão (PDT) filho do líder educacional Luciano Feijão (PDT) ficará em apena um mandato no legislativo sobralense.





No lugar de Feijão e com as bençãos do ex-vereador de oito mandatos, vai o advogado e professor universitário Roque Ponte (foto) para disputa de uma cadeira na Câmara de Sobral.





Luciano Feijão foi vereador, elegeu o comunicador Gilmar Bastos (PSB) e logo em seguida o filho Joaquim (PDT) em 2016.





O apoio de peso do educador a Roque Ponte (PDT) fortalece o advogado que também tem genética política.



(Sobral de Prima)