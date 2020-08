EM CAMOCIM-CE: CABELEIREIRO DE 70 ANOS É ENCONTRADO MORTO DENTRO DO LAGO SEGO. POLÍCIA ACREDITA NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO

Lamentavelmente, o corpo de um homem identificado como Antonio Serafin, de 70 anos, foi encontrado morto dentro do Lago Seco aqui em Camocim. Era por volta das 10h30 da manhã deste domingo, 16, quando agentes da Secretaria Municipal de Segurança do município de Camocim ligaram para o 190 informando sobre o caso. Uma equipe da PM foi até o local e já encontrou o corpo do homem que já havia sido resgatado por populares de dentro do lago. O homem era um conhecido cabeleireiro que possui um pequeno salão em frente ao Banco do Brasil.





Afogamento acidental ou intencional





De acordo com as informações enviadas ao Camocim Polícia 24h pela PM, populares teriam visto o homem chegar em uma moto e entrado no lago levando algumas pedras grandes. Parecendo que iria pescar, o homem entrou dentro do lago e momentos depois foi encontrado boiando nas águas. Ao ser resgatado da água foi observado que o homem estaria com um nailon grosso de pesca preso em volta ao seu pescoço, enroscado em seu pé e preso a uma pedra grande. Devido a esses detalhes a polícia acredita na hipótese de suicídio, no entanto, somente com os trabalhos periciais é que sairá a causa da morte.





A Polícia Militar resguarda o local do sinistro e aguarda a chegada da Pefoce para conduzir o corpo do homem para o IML de Sobral.





Camocim Polícia 24h