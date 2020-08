Jovem morre por coma alcoólico após ser desafiado a tomar 5 garrafas de pinga para receber ajuda de R$ 1 em Cuiabá

Jonatas Xavier, de 27 anos, parou para pedir moeda de R$ 1 para ajuda a um grupo de jovens em uma distribuidora de bebidas. O grupo disse que só daria o dinheiro se ele bebesse garrafas de pinga.





Um jovem de 27 anos morreu, na terça-feira (11), por coma alcoólico, depois de ser desafiado por um grupo de pessoas a ingerir pinga em troca de ajuda em dinheiro. Ele sofria de esquizofrenia. Um vídeo que mostra o momento em que Jonatas Lira Xavier estava com os jovens, em Cuiabá, circula pelas redes sociais.





De acordo com a família do jovem, o caso ocorreu no domingo (9). Por causa da esquizofrenia, ele tomava cerca de 11 comprimidos diariamente.





O rapaz estava próximo a uma distribuidora de bebidas e se aproximou dos jovens para pedir uma moeda de R$ 1 para que pudesse comprar medicamentos.





Os jovens disseram que o dinheiro seria entregue caso Jonatas ingerisse as bebidas. O rapaz tomou cinco garrafas de pinga e acabou sofrendo um coma alcoólico.





A ação foi filmada pelo grupo. Eles riam e chacoalhavam a cabeça de Jonatas, que passou mal no bar, localizado no Bairro Alvorada, e foi atendido pelo Samu. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro de Cuiabá.





No hospital, o rapaz foi entubado. Foi constatado que ele estava em coma alcoólico. Na terça-feira (11), Jonatas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. A família relatou que a vítima desenvolveu esquizofrenia por uso de drogas, mas que atualmente Jonatas não era mais dependente químico e tomava remédio controlado por causa do problema de saúde.





A mãe de Jonatas registrou um boletim de ocorrência contra o grupo nesta sexta-feira (14). A Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá vai investigar o caso.





Com informações do G1