PRF apreende carga valiosa sem nota fiscal no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de R$ 2 milhões em mercadorias proibidas e sem nota fiscal na tarde deste sábado (15) no município de Ubajara (CE).





Por volta das 16h15 de ontem, no quilômetro 333 da BR-222, em Ubajara, agentes da PRF que faziam policiamento na região abordaram um ônibus Scania que fazia a linha Belém (PA) – Fortaleza (CE).





Após fiscalização minuciosa no veículo, os agentes encontraram no interior do bagageiro 03 caixas contendo cigarros eletrônicos, relógios Apple Watch, Celulares Iphone etc. A carga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.





O condutor do veículo, quando indagado, informou que recebeu a mercadoria como encomenda em Belém (PA) para ser entregue em Fortaleza (CE).





Condutor, e mercadorias foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá (CE) para os procedimentos legais.





(PRF)