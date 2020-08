Um caminhão carregado de madeira tombou na manhã desta quarta-feira (26), na CE 257, nas proximidades da localidade de Bom Banho, zona rural de Hidrolândia.





De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão trafegava pela rodovia, quando um dos pneus estourou. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou em seguida. O mesmo não sofreu ferimentos graves e passa bem.





(A Voz de Sta. Quitéria)