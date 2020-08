Ferroviário vence Botafogo/PB no Castelão e estreia bem na Série C

Time coral é superior ao adversário, vence com tranquilidade e já lidera grupo A.

O Ferroviário teve estreia animadora na Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral venceu por 2 a 0 o Botafogo/PB, hoje no Castelão e conquistou seus primeiros 3 pontos na competição.





Com o resultado, o Ferrão já lidera o Grupo A e na 2ª rodada, no domingo, 16, enfrenta o Remo, no Mangueirão, às 18 horas. A partida é uma disputa direta pela liderança, já que o time paraense também venceu na estreia, 2 a 1 contra o Jacuipense/BA, fora de casa.





Com a base que terminou o campeonato cearense em 3º lugar, mas com 6 jogadores lesionados, Marcelo Vilar escalou uma equipe com muitos reforços vindos para a Série C, entre eles o lateral-esquerdo Tiago Costa, os volantes Lucas Hulk e Diego Lorenzi, além da dupla de ataque Siloé e William Lira.





Com uma nova formação, o time coral fez uma partida segura, apesar de mostrar ainda um certo desentrosamento, deslanchando no 2º tempo, quando marcou dois gols. O primeiro, aos 7 minutos, Lucas Hulk marcou de cabeça, e aos 20 minutos Wellington Rato, cobrando penalti, definiu a partida.





(Diário do Nordeste)

Foto: Camila Lima