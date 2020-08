Foragida da Justiça é presa pela Polícia Civil em Crateús

Uma ação em combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Ipu, com o apoio da Delegacia Regional de Crateús, culminou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, em desfavor de uma mulher que estava foragida. A captura ocorreu, na tarde dessa segunda-feira (17), em Crateús – Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado.





Após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as delegacias de Ipu e Crateús, policiais civis localizaram e prenderam, Andreza Alves da Silva (25), com antecedentes criminais por ameaça, porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em desfavor da mulher, que se encontrava foragida, havia dois mandados de prisão preventivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em uma residência situada no Centro de Crateús.





Segundo informações policiais, Rebeca é suspeita de chefiar a comercialização de entorpecentes na região de Ipu. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para uma unidade policial onde os mandados em desfavor dela foram cumpridos. Ela se encontra à disposição da Justiça.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3683 3911, da Delegacia Municipal de Ipu. O sigilo e o anonimato são garantidos.