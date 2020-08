“2ª onda da Covid poderá não atingir o Ceará”, diz Dr. Cabeto

Hoje, a minha percepção é de que nós não vamos ter uma segunda onda. Nós não temos qualquer indicador sobre isso”, ressaltou Dr. Cabeto.

Secretário de Saúde do Governo do Ceará disse que o Ceará pode estar com uma “imunidade de rebanho” próximo do ideal. Essa expressão é aplicada quando o total de pessoas imunes a uma infecção atinge um nível capaz de barrar a sua disseminação.





Em Abril, logo no início da pandemia do coronavírus, em reunião com um grupo de empresários do setor de construção civil, Dr.Cabeto projetou cerca de 250 mortes por dia em Maio, para justificar a proibição da liberação da retomada da economia no Ceará.





A polêmica projeção feita pelo secretário não se concretizou e causou impacto, gerando pânico, medo e precaução nos cearenses.





(Revista Ceará)