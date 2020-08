Polícia Civil prende homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Marco

Um trabalho rápido realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Marco, resultou na prisão em flagrante de um homem, autuado por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu, na manhã desta terça-feira (18), em Marco, município pertencente à Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Na ofensiva policial, uma pistola, munições, um facão, um canivete e uma faca foram apreendidos.





Durante diligências realizadas na manhã de hoje, no município de Marco, policiais civis abordaram um homem identificado como Emanuel Moisés Silva (35), sem antecedentes criminais. O indivíduo estava dirigindo um veículo quando foi abordado pelos agentes. Na ação, uma pistola calibre 380, 28 munições, um facão, uma faca e um canivete foram encontrados no interior do veículo.





Diante dos fatos, todo o armamento e o suspeito foram encaminhados para uma unidade policial. Emanuel foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e pela contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa sem licença. Ele se encontra à disposição da Justiça.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelos números (88) 3664-1940, da Delegacia Municipal de Marco. O sigilo e o anonimato são garantidos.