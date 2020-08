Globo tem derrota histórica na justiça. Turner poderá transmitir jogos do brasileirão

O que a Globo temia aconteceu. A justiça negou a liminar que a emissora carioca queria. A intenção era proibir a Turner a aplicação da M P 984, que permite que o clube mandante transmita seus jogos, independente se o adversário tenha contrato com outra emissora, destaca o Portal R7.





Ou seja, a Turner pode mostrar as partidas que Palmeiras, Santos, Bahia, Internacional, Athletico, Coritiba, Ceará e Fortaleza sejam mandantes. Contra Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport, Red Bull Bragantino e Vasco.





A decisão da juíza Priscila da Pontes, da 3ª Vara Cível, tem efeito imediato. Foi outra derrota histórica da Globo em 2020.





Já foi assim com o Flamengo transmitindo suas partidas decisivas no Carioca. Inclusive passando a final para o SBT, mesmo com a Globo tendo contrato com todos os 11 outros clubes, Por conta da Medida Provisória 948, de Jair Bolsonaro.