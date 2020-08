Governo do Ceará assina contrato para obras no Aeroporto de Sobral

O Governo do Ceará, através da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), assinou o contrato para a implantação da pista, acessos e serviços complementares do novo Aeroporto Regional de Sobral. Cerca de R$ 80 milhões devem ser aplicados para a construção do novo aeroporto, com recursos do Estado e da União.





A obra será tocada pelo consórcio RF/JZ, composto pelas empresas R.Furlani Engenharia LTDA e JZ Engenharia e Comércio LTDA. A Seinfra informou que ainda não há previsão para assinatura da ordem de serviço. Já a licitação do novo terminal de passageiros, que não está incluída nesta fase das obras, só vai acontecer quando as intervenções da pista do aeroporto estiverem avançadas.





A vigência do contrato, assinado no dia 19 de agosto, é de 24 meses. A estimativa da pasta é que as obras durem 18 meses. O consórcio RF/JZ vai receber R$ 40,8 milhões para executar o serviço.





O novo terminal de Sobral estará localizado a 13 quilômetros da zona urbana do município, em uma área de 143 hectares. De acordo com a Seinfra, a pista a ser construída terá 1,8 mil metros de extensão e poderá ser expandida futuramente.





O atual aeroporto da cidade não tem condições de expansão e por isso o governo do estado decidiu construir um novo terminal.





