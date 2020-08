POLÍCIA FRUSTRA ASSALTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PRENDE TRIO SUSPEITO EM SENADOR SÁ

A policia agiu rápido e três homens foram presos após tentativa de assalto em uma loja localizada no centro do município de Senador Sá, na manhã desta segunda-feira (24). Os policiais faziam patrulhamento nas imediações e conseguiram chegar rapidamente e captura dois dos suspeitos. Um terceiro indivíduo fugiu pelos fundos do estabelecimento mas foi localizado e preso momentos depois. Com o trio a policia apreendeu uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, dinheiro e 11 relógios.





Diante das evidências, Jorge Heliton Oliveira Duarte (24), Leonardo Sousa Araújo (23) e Josivan Douglas Silva Bezerra (18) receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Municipal de Camocim, onde foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.





(Ibiapaba 24 horas)