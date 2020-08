MATANÇA EM SOBRAL: MORRE HOMEM FERIDO A BALA NO BAIRRO PADRE PALHANO

Na noite de ontem (24), morreu no hospital Santa Casa de Sobral, João Lenon dos Santos Sousa, 29 anos, residia no bairro Padre Palhano.

Por vota das 20h30min da noite de ontem, dois homens armados de revólver em uma motocicleta, chegaram em um bar no bairro Padre Palhano, efetuaram uma rajada de balas, ferindo duas pessoas. As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa. Infelizmente, uma das vítimas morreu no hospital.





João Lenon tinha passagens pela polícia.





Os autores do crime fugiram e não foram localizados pela polícia.





A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 71 homicídios dolosos no corrente ano.





(Sobral 24 horas)