VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE GUARACIABA

Um homicídio a faca foi registrado na manhã desta quinta-feira (27), no município de Guaraciaba do Norte. O crime ocorreu na localidade de Santa Terezinha, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Sérgio Ângelo da Silva, 28 anos. Ao Ibiapaba 24 horas, a Polícia informou que Sergio Ângelo havia saído no inicio da manhã para trabalhar e um roçado e por volta das 09h30 foi encontrado morto com algumas perfurações a faca na região das costas.



Ainda de acordo com a PM, a vítima tratava-se de um cidadão de bem e por enquanto não há informações do que pode ter ocorrido.

O local do crime foi resguardado pela guarnição até a chegada da equipe da Perícia Forense, que removeu o corpo ao IML de Sobral.

A Polícia Civil já iniciou as investigações a fim de identificar e prender o autor do homicídio.



(Ibiapaba 24 horas)