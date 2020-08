Jovem que tentou matar a mãe à tiros é encontrada morta em presídio feminino

Rafaela foi presa pelo crime de tentativa de homicídio após tentar matar a própria mãe à tiros.



A apenada identificada como Rafaela Barbosa da Silva, 26 anos, foi encontrada morta no final da manhã desta quinta-feira (27), em uma cela do pavilhão A 1 do presídio provisório feminino localizado na Rua Antônio Violão com Amazonas, no bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho.





Rafaela foi presa pelo crime de tentativa de homicídio após tentar matar a própria mãe à tiros, porém, o disparo atingiu um homem no dia 16 de junho deste ano em uma residência na Rua Aruba no bairro Tancredo Neves na mesma região.





A jovem foi encontrada pelos policiais penais que logo solicitaram o Samu, porém, a vítima já estava em óbito. A perícia técnica e o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos necessários sendo encontrado um lençol que supostamente ela teria cometido suicídio, mas a polícia civil deve apurar as causas da morte, onde não está descartado o crime de homicídio. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para exames.





