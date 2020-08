Homem é preso com droga e arma dentro de salão de beleza no Crato

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante com vários sacos embalados com maconha e uma arma de fogo de calibre 38 com munições. A prisão foi feita por policiais civis da Delegacia Regional de Crato, no fim da tarde dessa terça-feira (11), no bairro Misericórdia, no Crato, Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). O homem, que é proprietário de um salão de beleza na cidade, já tinha passagens pela Polícia e foi preso no estabelecimento.





Em diligências para apurar um caso de roubo, os policiais civis entraram no local e já identificaram provas do crime de tráfico de drogas. Em cima de uma mesa, os agentes encontraram dois cigarros e sementes de maconha. Cicero Josué Vieira Nunes (28) se apresentou como dono do material e apontou onde guardava mais porções de drogas. Num quarto, dentro de uma bolsa, foram apreendidas outras sacolas com maconha.





Ainda durante a vistoria ao estabelecimento, o proprietário confessou que tinha um revólver calibre 38, que estava com cinco munições. A arma estava envolta de um short em cima de uma prateleira. A sexta munição de calibre 38 foi localizada em cima de uma geladeira. Como havia outras três pessoas no local, os policiais civis conduziram o quarteto à delegacia para prestar esclarecimentos.





Após ouvir todos os conduzidos, a autoridade policial autuou Cícero nos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O suspeito já tinha passagens por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. As outras três pessoas foram liberadas em razão de não terem sido comprovadas condutas ilegais que levassem a um procedimento flagrancial. A Polícia Civil segue investigando o caso.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3102-1285 da Delegacia Regional do Crato, que também disponibiliza o mesmo número como WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.