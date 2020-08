HOMEM É SOLTO 7 ANOS APÓS TER SIDO INOCENTADO EM ACUSAÇÃO DE LATROCÍNIO

Imagine você ser preso, julgado e inocentado, mas mesmo assim, ainda permanecer por 7 anos, 2 meses e 24 dias no presídio por causa de um erro no processo? Poderia ser um filme, mas é a história real da vida de Eridan Constantino e aconteceu em João Pessoa. Ele deixou a Penitenciária de Segurança Máxima Romeu Gonçalves de Abrantes, o PB 1, na manhã da sexta-feira (31), após conseguir um novo alvará de soltura.

Em 2011, um homem foi preso, acusado de ter cometido um latrocínio no bairro José Américo. Na ocasião, a vítima teve o celular roubado, foi esfaqueado e morreu. No momento da prisão, o homem afirmou que Eridan havia participado do crime. Ambos foram presos e condenados a aproximadamente 20 anos de prisão. Porém, a Polícia não conseguiu provar a participação de Eridan e desde 7 de maio de 2013, a Justiça voltou atrás e decidiu pela sua libertação, já que não foram encontradas provas concretas. A sua prisão ocorreu exclusivamente por causa da delação do primeiro homem preso.





Mas, um detalhe fez com que Eridan permanecesse durante todos esses anos no presídio, mesmo sendo considerado inocente. O documento com o conteúdo do julgamento, e a sua absolvição, não foi encaminhado à Vara das Execuções Penais.





A Defensoria Pública da Paraíba entrou com o pedido de soltura, que foi aceito pela Justiça, por causa da fragilidade na prova do crime.





Na foto ele aparece abraçado com a mãe que o esperava na saída da penitenciária.





A defesa de Eridan afirmou que pretende entrar com uma ação pedindo indenização. Os advogados também acreditam que o erro aconteceu por uma falta de comunicação entre as varas e o Tribunal de Justiça da Paraíba.





Fonte: Jornal da Paraíba