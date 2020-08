CRUELDADE HUMANA: Padrasto matou criança enfiando um cabo de vassoura no menino

Próximo de uma conclusão, uma investigação da Delegacia de Homicídios de Goiânia apontou nesta 6ª feira (31) que Hian Alves de Oliveira e Reginaldo Lima Santos foram os autores do assassinato de Danilo de Souza Silva, menino de 7 anos encontrado morto no dia 27 de julho no Parque Santa Rita, na capital.





Danilo gravou uma vídeo dizendo que tinha dois sonhos, o primeiro era ter leite para dar para o irmão e segundo era ter uma bola para brincar.





Os sonhos de Danilo foram interrompidos de forma estarrecedora pela maldade do padastro e de um amigo do padastro.





O primeiro da foto é o padrasto, segundo é um ajudante, levaram o Danilo para uma mata, enfiaram um cabo de vassoura nele, de um metro, acabando com seus órgãos internos, retiraram as orelhas dele e afogaram ele na lama.





O levantamento da força-tarefa destacada para o caso apurou que o padrasto do menino foi o mentor do crime, pois tinha “aversão” aos filhos da esposa que foram concebidos com outros companheiros.





Para convencer Hian a ajudá-lo, Reginaldo teria prometido uma moto como recompensa.





“Ele me ofereceu a moto. Eu ajudei a levar o Danilo para a mata e fui trabalhar. Eu subi e ele ficou com o menino lá, não sei o que ele fez [depois]”, afirmou o jovem em vídeo de confissão gravado pela PC.





“Parece que ele já estava com um pau na mão. Pegou e enfiou na b… dele”, relatou Hian.





Após isso tiveram a audácia ir chorar no velório.





Fonte: Blog do Cleuber Carlos