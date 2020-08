CENSURA: Facebook atende STF e bloqueia contas fora do país

Rede social vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes.

Em nota divulgada neste sábado (1º), o Facebook admitiu que bloqueou em todo o mundo as contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





A ordem faz parte do inquérito das fake news do qual Alexandre é o relator. Ele ordenou que a rede social bloqueasse não só as contas no Brasil, mas também as que estivessem visíveis no exterior.





– A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao STF – afirmou o texto divulgado pela rede social.





As contas de 16 apoiadores do governo foram removidas no Twitter e no Facebook nos últimos dias. Uma multa de R$ 1,2 milhão ao dia foi estipulada caso a ordem de impedir o acesso aos perfis continuasse sendo descumprida.