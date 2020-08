Homem tira a camiseta no metrô e veste cachorro que passava frio

Gesto de solidariedade em São Paulo viralizou nas redes sociais. Fui atrás do promotor de vendas Felipe Paulino para conhecer a história. Assista!





Em tempos de pandemia e inverno rigoroso, ver a solidariedade das pessoas acalma o nosso coração. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rapaz, no Metrô de São Paulo, tirando a própria camiseta para aquecer um cachorro abandonado. Eu fiquei surpresa quando assisti e quis conhecer a história.





Felipe Paulino, de 33 anos, é quem aparece nas imagens. O promotor de vendas estava acompanhado do irmão e de um amigo quando encontrou o animal no chão. "Nós somos do Guarujá (SP) e estávamos indo para a rua 25 de março. Eu vi ele de longe, tremendo demais, era um dia bem frio na cidade. Abaixei, fiz carinho, mas não tinha nenhum pano na mochila. Aí minha primeira reação foi tirar a blusa e dar pra ele", lembra.





A cena aconteceu dentro da estação Jabaquara, no último sábado (22), e foi registrada pelo irmão, que parecia não acreditar ao ver Felipe mudando de roupa na fila da bilheteria. A ação durou poucos minutos. Ao ganhar o presente, o vira-lata saiu do local abandando o rabo e exibindo a nova vestimenta.





O vídeo já passa de 160.000 visualizações e Felipe se diz surpreso com a repercussão. “Eu não fiz nada de mais, quis ajudar, não imaginava toda essa gente. Procurei ele na volta das compras e não achei. E eu também estava longe de casa, não tinha muito o que fazer. Mas gostaria de reencontrá-lo para ajudar agora na busca de um lar”, lamenta.





Que grande exemplo, Felipe! Se cada um doar o que pode, seja tempo, dinheiro, roupa, comida ou carinho, vamos viver em uma sociedade melhor. Alguém da região do Jabaquara conhece este animal e pode colaborar com pistas? Escreva para: contato@procurasecachorro.com.br





