Jogador do Palmeiras joga com a Mão quebrada na final contra o Corinthians

Pouca gente sabe, mas um dos titulares do Palmeiras enfrentou o Corinthians nos dois jogos da final do Campeonato Paulista de 2020 com a mão quebrada. O meio-campista Gabriel Menino sofreu uma fratura na mão direita ainda na fase de classificação no duelo com o Santo André e desde então atuou com a lesão.





Em entrevista à “ESPN Brasil“, o jovem jogador do Palmeiras explicou como aconteceu a lesão e que poderia ter ficado de fora da decisão estadual.





“Para quem jogou na seleção com o metatarso quebrado, a mão não ia ser uma desculpa para fugir dessas finais“, disse Menino, lembrando quando atuou com um osso do pé quebrado quando defendia o Brasil no Campeonato Sul-Americano sub-20, em 2019.





“Eu quebrei minha mão no jogo contra o Santo André em um lance em que eu subi de cabeça… joguei no sacrifício. Conversei com o médico do Palmeiras e ele me perguntou se eu queria colocar gesso. Mas que eu ficaria fora das finais. Falei: ‘Não, doutor. Quero ficar à disposição do professor (Luxemburgo), estar no elenco porque chegar até aqui já é difícil e agora não quero ficar fora“, completou.





“Graças a Deus pude trabalhar com o elenco, pude estar à disposição do professor“, finalizou.





Fonte : Verdão Web